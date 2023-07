Belenenses elimina Famalicão na primeira eliminatória da Taça da Liga

Formação da II Liga vai encontrar o Estoril na segunda eliminatória da prova.

O Belenenses carimbou este domingo o passaporte para a segunda eliminatória da Taça da Liga ao vencer o Famalicão, por 3-2, defrontando agora o Estoril, no sábado, no Estádio da Amoreira.

Neste regresso às competições profissionais, o Belenenses, que sentiu algumas dificuldades para controlar a intensidade do Famalicão, adiantou-se no marcador, aos 14 minutos, por intermédio do reforço maltês Cain Attard, servido por Chimas Akas, e bateu o guarda-redes Júnior Reis, com um remate de pé direito no coração da área.

Com o jogo a disputar-se essencialmente no meio-campo, Riccieli, aos 31 minutos, acabaria por fazer a igualdade, na sequência de um livre cobrado por Francisco Moura e onde Justin assistiu o defesa brasileiro para o 1-1.

Nitidamente à procura do segundo golo, o Famalicão subiu o bloco, encostou a linha defensiva à divisória de meio-campo, encostando o Belenenses no último terço do terreno, embora sem efeitos práticos até ao intervalo.

Na segunda parte manteve-se o domínio famalicense, mas foi o Belenenses a chegar ao golo com o remate de Chima, que contou com a "ajuda" Júnior Reis, que não só não conseguiu agarrar a bola, como a deixou escapar por entre as pernas.

O Famalicão não acusou o golo sofrido e seis minutos depois Jhonder Cadiz restabeleceu a igualdade após assistência de Martín Aguirregabiria.

Com o avançar do cronómetro, os forasteiros foram perdendo gás e viram Gustavo Sá ser expulso após o segundo cartão amarelo, aos 90+1 minutos.

O Belenenses aproveitou esse fator, cercou a área do Famalicão e, aos 90+10, um cruzamento dos azuis do Restelo foi cortado pelo braço de Rúben Lima e, na conversão da grande penalidade Duarte Valente, selou o resultado.

