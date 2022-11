"Baixas no Benfica? Nós é que não temos vários jogadores..."

Sérgio Vieira fez a antevisão ao jogo com o clube da Luz e promete uma equipa ambiciosa, mesmo sem alguns jogadores disponíveis.

O treinador de futebol do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, promete defrontar do Benfica "como se fosse uma final", no jogo da primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga.

Sérgio Vieira, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os encarnados, considera que será um bom teste para avaliar as capacidades dos tricolores. "Vamos sentir dificuldades fruto da maturidade do nosso adversário. Termos um adversário da I Liga, com a qualidade que tem, será um jogo que nos vai colocar em teste. Sendo um adversário com a força do Benfica será sempre importante", afirmou.

Questionado se será uma vantagem defrontar um Benfica que não poderá contar com a prestação de Bah, Otamendi, António Silva, Enzo Fernandez, João Mário e Gonçalo Ramos, Sérgio Vieira relembrou que as baixas no Estrela da Amadora causam mais mossa.

"Nós é que não temos vários jogadores, dois deles ao serviço das seleções e outros lesionados. Se os tivéssemos disponíveis teríamos outras hipóteses. O adversário quando não tem algumas peças poderá sofrer um pouco, mas é isso que vamos tentar explorar, apesar de estarmos desvirtuados em algumas posições. Este plantel amanhã [domingo] pode lutar para que esse resultado positivo venha", garantiu.

Certo é que apesar das diferenças de argumentos entre o líder da I Liga e o terceiro classificado da II Liga, o objetivo de vencer está na mente da formação da Amadora, apesar da conquista do troféu não ser uma meta. "De forma realista não podemos dizer que vencer a prova é um objetivo para nós. Será também uma forma de dar sequência e minutos de jogo a alguns jogadores. Ficar durante o Campeonato do Mundo sem competir não seria bom. A Taça da Liga vem ajudar-nos. Vamos disputar cada jogo como se fosse o último, como se fosse uma final", prometeu.

Por sua vez, o médio Aloísio frisou ser "muito motivador defrontar o Benfica". "Vamos fazer o nosso melhor. Temos trabalhado bem durante a semana para cumprir tudo o que o treinador nos tem pedido. Sabemos da qualidade do adversário. Há probabilidades de vencermos, vamos dar o nosso melhor para que tudo corra pelo melhor", concluiu.

O Estrela da Amadora recebe este domingo, às 19h00, em casa emprestada, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, o Benfica em jogo da primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga que terá a arbitragem do lisboeta Miguel Nogueira.