As equipas de arbitragem para os jogos V. Guimarães-Benfica e Braga-Paços

Referentes à fase de grupos da Taça da Liga.

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta terça-feira os árbitros nomeados pelo Conselho de Arbitragem para os encontros de quarta e quinta-feira da fase de grupos da Taça da Liga.

Hugo Miguel estará no duelo entre V. Guimarães e Benfica, com início às 19h30 de quarta-feira, enquanto Hélder Malheiro apitará no Minho o jogo entre Braga e Paços de Ferreira, às 20h15 do dia seguinte.

Confira as equipas de arbitragem:

V. Guimarães-Benfica

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: Miguel Nogueira

Braga-Paços de Ferreira

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Rui CIdade e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Hugo Silva