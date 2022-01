Arranca a final four da Taça da Liga: eis os onzes de Benfica e Boavista

Leiria é o palco da final four da Taça da Liga

Confira as equipas iniciais de Benfica e Boavista para o primeiro jogo da fina four da Taça da Liga, com início às 19h45.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Valentino Lázaro, Morato, Vertonghen e Grimaldo; João Mário, Weigl e Paulo Bernardo; Diogo Gonçalves, Yaremchuk e Everton.

Suplentes: Helton Leite; André Almeida, Ferro, Meite, Pizzi, Radonjic, Gil Dias, Taarabt e Gonçalo Ramos.

Onze do Boavista: Bracali; Nathan, Rodrigo Abascal e Filipe Ferreira​​​​​​​; Luís Santos​​​​​, Makouta, Sebastián Pérez e Hamache;​​​​​​​ Gustavo Sauer,​​​​​​​ Musa e Gorré.

Suplentes: João Gonçalves; Guito, Reymão, Berna, Fran, Namora, De Santis, Ntep e Martim Tavares.