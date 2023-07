Arouca deixa Rio Ave pelo caminho e segue para a fase de grupos da Taça da Liga

À entrada para o encontro de acesso à fase de grupos da Taça da Liga, havia a expectativa, do lado arouquense, de ver o que a equipa do estreante Daniel Ramos seria capaz de fazer no primeiro jogo oficial

O Arouca venceu o Rio Ave por 2-0, com golos de Eboué Kouassi e Rafa Mújica, para chegar à segunda fase da Taça da Liga que marcou a estreia oficial de Daniel Ramos.

Eboué Kouassi, reforço proveniente do Genk, da Bélgica, inaugurou o marcador aos 24 minutos para os arouquenses, com Rafa Mújica a assinar o segundo golo aos 67, perante um Rio Ave que foi incapaz de contrariar a superioridade dos caseiros na partida.

À entrada para o encontro de acesso à fase de grupos da Taça da Liga, havia a expectativa, do lado arouquense, de ver o que a equipa do estreante Daniel Ramos seria capaz de fazer no primeiro jogo oficial de 2023/24, numa altura em que faltam 10 dias para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa frente ao Brann, da Noruega.

Os lobos entraram em campo com os regressados Tiago Esgaio e Eboué Kouassi, com as contratações mais sonantes do defeso, os espanhóis Cristo González e Jason Remeseiro a constarem também do "onze", enquanto se destacavam as ausências de Antony e João Basso, jogadores que estão de saída do clube.

O conjunto vila-condense havia disputado a primeira fase da Taça da Liga, na qual bateu o Académico de Viseu por um expressivo 3-0, com uma exibição sólida na estreia oficial do Rio Ave, que está impedido de inscrever novos jogadores, por sanção da FIFA, e aposta na continuidade da boa época realizada na temporada passada.

Com um início hesitante das duas partes, sem grandes oportunidades de golo, o Arouca foi-se impondo gradualmente no meio-campo do Rio Ave e o golo inaugural do conjunto da Serra da Freita surgiu aos 26 minutos, na sequência de um canto de Remeseiro com Eboué Kouassi a aproveitar a confusão que se gerou dentro da área.

Numa jogada de contra-ataque, com 67 minutos disputados, o lateral arouquense Mateus Quaresma assistiu Mújica, que, com um excelente remate rasteiro de fora da área, sentenciou a partida, que careceu de oportunidades claras de golo nos minutos finais à exceção do cabeceamento de Boateng ao poste (89), e carimbou a presença do Arouca na fase de grupos da Taça da Liga.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Arouca.

Arouca - Rio Ave: 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Eboué Kouassi, 24 minutos.

2-0, Rafa Mújica, 67.

Arouca: Arruabarrena, Tiago Esgaio, Rafael Fernandes, Nico Galovic, Mateus Quaresma (Weverson, 90+03), Eboué Kouassi (Uri Busquets, 76), David Simão, Jason Remeseiro (Bogdan Milovanov, 75), Morlaye Sylla (Pedro Santos, 90+03), Cristo González e Rafa Mújica (Yusuf Lawal, 88).

(Suplentes: João Valido, Thiago Rodrigues, Yusuf Lawal, Uri Busquets, Yaw Moses, Bogdan Milovanov, Weverson, Bukia e Pedro Santos).

Treinador: Daniel Ramos.

Rio Ave: Jhonatan, Patrick William (Sávio, 71), Aderlan Santos, Renato Pantalon, Costinha, Amine Oudrhiri (Bruno Ventura, 81), Guga, Fábio Ronaldo, Zé Manuel (Joca, 46), Leonardo Ruiz (André Pereira, 46) e Hernâni (Emmanuel Boateng, 71).

(Suplentes: Magrão, Vítor Gomes, Bruno Ventura, Joca, Sávio, Ukra, Emmanuel Boateng, Josué e André Pereira).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Costinha (22), Rafael Fernandes (31), Jason Remeseiro (72), Nico Galovic (75) e Mateus Quaresma (84).