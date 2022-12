Armando Evangelista, treinador do Arouca

Redação com Lusa

Declarações do treinador do Arouca após o triunfo por 2-1 nos Açores, que valeu a passagem aos quartos de final da Taça da Liga.

O jogo: "Nós entramos a dominar e a conceder muito pouco espaço ao Santa Clara em termos ofensivos. Chegámos ao golo e aparentemente tínhamos o jogo controlado. Continuámos a não conceder oportunidades ao Santa Clara. Na segunda parte, entrámos bem, a dominar o jogo, a procurar algum entendimento na última linha. (...) A primeira e a segunda expulsão vieram alterar tudo o que era estratégia para a segunda parte."

Inferioridade numérica: "Com dois a menos é muito complicado. Face à organização que tivemos, foi necessário que os nove que ficaram dentro do terreno corressem por mais dois, mas parece-me que, mesmo assim, é inteiramente justa a vitória e a passagem por aquilo que fizemos nesta campanha da Taça da Liga. Fizemos uma campanha sem derrotas e uma campanha limpa."

Ainda as expulsões: "As duas expulsões, sinceramente, parecem-me exageradas. Enquanto em pleno Campeonato do Mundo, onde estão os melhores árbitros, os melhores treinadores e os melhores jogadores, se analisarmos, estamos ver a tendência para o critério adotado ser um critério mais largo. Pareceu-me um excesso de zelo. Não compreendi, mas essa questão fica para quem de direito".