Árbitros nomeados para 3.ª jornada dos grupos da Taça da Liga divulgados

Cláudio Pereira dirige a receção do Penafiel ao Sporting, Gustavo Correia apita a visita do Benfica à Covilhã e Manuel Oliveira ajuíza o embate caseiro do Boavista contra o Braga

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta terça-feira, as nomeações feitas pelo Conselho de Arbitragem (CA) do organismo para os jogos referentes à terceira e última da fase de grupos da atual edição da Taça da Liga.

Confira, abaixo, as equipas de arbitragem selecionadas para os quatros jogos a ocorrerem entre os dias 14 e 16 de dezembro.

Penafiel-Sporting

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e Tiago Mota

4.º árbitro: João Afonso

Benfica-Covilhã

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Carlos Macedo

Boavista-Braga

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Campos

4.º árbitro: Rui Lima

Porto-Rio Ave

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pereira

4.º árbitro: Flávio Lima