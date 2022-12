Declarações de Jorge Casquilha, treinador do Trofense, após o empate 1-1 com o Paços de Ferreira, na Taça da Liga.

Experiências: "Foi um bom jogo. Foi um jogo bem disputado, competitivo, entre duas equipas à procura de acabar com a má sequência de resultados, para, quando voltar o campeonato, os índices de confiança serem mais elevados. É para isso que vamos trabalhando, aproveitamos a Taça da Liga para fazer experiências e conhecer jogadores."

Análise: "Em relação ao jogo, fizemos uma primeira parte boa, dentro do plano estratégico para o jogo. Demos a bola ao Paços [de Ferreira] e jogámos na transição. Fizemos um golo e tivemos mais duas oportunidades. Na segunda parte, houve a expulsão e sofremos golo. Fomos em busca do segundo golo e da vitória. [...] Não estou satisfeito com o resultado, perdemos uma boa oportunidade para ganhar, mas estou satisfeito com a evolução da equipa do jogo de Braga para hoje [sábado]."