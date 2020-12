Treinador do Paços de Ferreira, que perdeu por 2-1 com o FC Porto, criticou a última decisão do árbitro António Nobre

O FC Porto-Paços de Ferreira chegara ao fim, segundos anos, quando Pepa correu para dentro do relvado, dirigindo-se ao árbitro António Nobre. No entender do treinador, o jogo não devia ter terminado sem que o fosse assinalado e cobrado um canto a favor dos castores, na sequencia de um livre ao minuto 95.

Por seu turno, Sérgio Conceição também dirigiu-se para o local onde estava a equipa de arbitragens, acabando por trocar palavras com Pepa antes de cumprimentar os árbitros. Um episódio de poucos segundos, ainda assim.