André Pereira de regresso após longa paragem: "Foi uma luta muito difícil"

Declarações do avançado do Rio Ave após o regresso à competição, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão e a contar para a fase de grupos da Taça da Liga, jogo que os "dragões" venceram por 1-0.

Regresso à competição após longa paragem por lesão: "Regressar é gratificante para mim, porque foi uma luta muito difícil. Quem passou por isto sabe, mas voltamos mais fortes. Agora há que recuperar a capacidade física e a intensidade. Quero ir jogando para ajudar. Foram momentos complicados, mas seguem-se dias bons e temos de valorizar este momento. "

Análise ao jogo: "Foi um jogo muito dividido, era difícil jogar aqui, mas o Rio Ave esteve bem e dignificou o clube. Agora temos de nos concentrar na luta pela subida de divisão."