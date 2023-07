"Andámos longe dos campeonatos profissionais, mas voltámos saudáveis"

Declarações de Vasco Botelho da Costa, treinador do União de Leiria, após a vitória frente ao Boavista (5-4 nos penáltis, 0-0 ao fim de 90 minutos), na primeira eliminatória da Taça da Liga.

Passagem: "Fiquei com sensações bastante positivas. É difícil parar este Boavista, mas vínhamos com a intenção de o pressionar. Sentimos claramente uma diferença de intensidade face ao que estávamos habituados, mas lá conseguimos arranjar alguns timings para pressionar e obrigar o Boavista a errar".

Análise: "Na primeira parte, não estivemos muito assertivos com bola nem conseguimos explorar o espaço que o adversário nos dava. Faltaram melhores decisões, algo que corrigimos ao intervalo. Como os índices físicos não são os melhores nesta fase da época, as equipas começaram a dar algum espaço a mais e aproveitámos para criar perigo. Tenho de estar muito satisfeito pela forma conseguimos igualar a intensidade do adversário. Acabámos por chegar aos penáltis de forma justa. Trabalhámos essa situação e tivemos sucesso".

Arranque positivo no regresso às competições profissionais: "Andámos alguns anos um pouco longe dos campeonatos profissionais, mas estamos de volta e estamos saudáveis e a fazer crescer e vitalizar o clube. Penso que estamos a dar passos seguros para podermos apresentar uma equipa muito competente numa II Liga que será extremamente competitiva, bastante longa e com uma exigência bem diferente".

Objetivos na Taça da Liga? "Sabemos que a Taça da Liga tem um quadro competitivo muito virado para os chamados grandes. Agora, temos uma máxima: independentemente do clube que aparece no lado oposto, encaramos todos os jogos no sentido de o contrariar e acreditamos sempre que podemos ganhar. Obviamente, quando defrontamos equipas de muita qualidade, vamos passar mais tempo a defender e não teremos tanta capacidade para sair com bola, mas isso faz parte do contexto. Estamos muito satisfeitos por ter passado, porque gostamos claramente mais dos jogos a doer e o próximo vai ser muito interessante nessa lógica".