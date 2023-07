Adjunto do Marítimo suspenso por levar as mãos aos genitais em Vizela

Reagindo a provocações de adeptos do Vizela, Pedro Ferrer levou as mãos aos genitais e foi suspenso por 15 dias. Paga ainda uma multa de 1340 euros.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou um castigo de um mês de suspensão e 1340 euros de coima a Pedro Ferrer, treinador de guarda-redes do Marítimo, por ter respondido a comentários de adeptos do Vizela e ter levado as mãos aos genitais na direção da bancada vizelense. Incidências registaram-se no jogo da primeira fase da Taça da Liga, no sábado, em que os minhotos venceram por 2-1.

"Após o segundo golo do FC Vizela, um dos elementos do banco suplementar do CS Marítimo (...) de nome Pedro Ferrer, ao regressar ao seu banco, reagiu aos comentários dos adeptos do FC Vizela, que estavam sentados no Sector inferior 83 da Bancada Poente (imediatamente por cima do banco de suplentes da equipa visitante), direcionados aos elementos do staff do Marítimo, dirigindo-lhes algumas palavras e expressões (que não foram percetíveis) e ao mesmo tempo levou a mão aos genitais na direção destes adeptos (...)", lê-se no mapa de castigos.