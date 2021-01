Adeptos entregam bola para a final da Taça da Liga em Leiria de forma virtual

"De um lado um indefetível adepto do Sporting e do outro uma apaixonada pelo Braga, que, de forma digital, vão escoltar a bola pelo palco da grande final", detalha a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A bola da final da Taça da Liga, que vai ser disputada este sábado por Sporting e Braga, em Leiria, vai ser entregue por dois adeptos, através de uma plataforma de vídeo, simbolizando os adeptos do futebol.

"Estampada com desenhos de crianças da Fundação do Gil", a bola do encontro decisivo da 14.ª edição da prova chega ao centro do relvado do Estádio Dr. Magalhães Pessoa de forma digital, por intermédio de "dois adeptos especiais, que chegam a Leiria, via Zoom, através de uma câmara instalada na poltrona".

"De um lado um indefetível adepto do Sporting e do outro uma apaixonada pelo Braga, que, de forma digital, vão escoltar a bola pelo palco da grande final", detalha a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

No mesmo comunicado, a organização assinala a intenção de homenagear os adeptos da modalidade, afastados dos recintos devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

"As crianças que entrarão em campo com a bola da final four representam todos os adeptos que gostariam de assistir ao jogo nas bancadas do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, em alusão também ao atual tempo de pandemia e confinamento que obriga a que o futebol seja apenas desfrutado em casa", acrescentou a LPFP.

Sporting e Braga disputam o troféu, e estatuto criado pela Liga de clubes de campeão de inverno, a partir das 19h45, numa final inédita que vai ser arbitrada por Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

Os leões, vencedores da competição em 2017/18 e 2018/19, disputam o encontro decisivo pela quinta vez, mais uma do que os bracarenses, que ergueram o troféu em 2011/12 e 2019/20, a última sob o comando do atual treinador "leonino", Rúben Amorim.

Também Carlos Carvalhal procura o seu segundo título na prova, depois de ter conquistado a edição inaugural, em 2007/08, ao comando do Vitória de Setúbal, numa final frente ao Sporting decidida nos penáltis.

No final do encontro, a cerimónia de consagração do vencedor vai contar apenas com elementos com teste negativo ao novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, sejam jogadores e equipa técnica das equipas, assim como o presidente da LPFP, Pedro Proença, e restante staff do organismo que tutela o futebol profissional em Portugal.