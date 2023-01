Adeptos do Sporting lançam tochas para a zona dos seguranças

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Para a zona dos seguranças atrás do banco da formação verde e branca.

Ao minuto 57 da final da Taça da Liga, entre Sporting e FC Porto, a decorrer no Estádio Municipal de Leiria, e numa altura em que os dragões venciam por 1-0, adeptos do emblema leonino lançaram tochas para a zona onde estão os seguranças, atrás do banco da formação verde e branca.

Recorde-se que Stephen Eustáquio inaugurou o marcador logo aos 10 minutos da partida, sendo que o Sporting viu um golo ser inaugurado a Marcus Edwards, por fora de jogo (41 centímetros).