Académico de Viseu ansioso para o duelo com o FC Porto: "Só de pensar..."

Arthur Chaves, central do Académico de Viseu projetou duelo com o FC Porto, referente às meias-finais da Taça da Liga e marcado para esta quarta-feira (19h45). Conversou com Fernando Meira, embaixador da Liga Portugal

Adaptação a Portugal: "Estou muito adaptado. Sinto-me muito feliz."

Jorge Costa como treinador: "Vem passando muita confiança, que precisávamos. Pede para jogarmos e para nos divertirmos. O importante é, no final, olharmos uns para os outros e sentirmos que demos tudo."

Mais-valia do Académico de Viseu: "Aprendemos com as derrotas. Com as vitórias, o discurso é o mesmo: humildade e pensar no próximo jogo. Vamos tentar colocar o clube onde ele merece estar."

Competição e expectativas: "Estamos muito ansiosos. É um jogo com grande visibilidade, mas sempre com humildade. Só de pensar que podemos jogar contra uma equipa dessas, de Champions. É uma sensação muito boa. Estamos a dar visibilidade para todos."