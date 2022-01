Alexandra Oliveira e Carlos Tiago vencem Corrida do Adepto

Corrida de 10 quilómetros na cidade de Leiria e passagem pelo Estádio Municipal

A Corrida do Adepto, evento integrado na Final Four da Taça da Liga - este ano em formato presencial e virtual -, contou com cerca de 1000 participantes.

Na corrida de 10 quilómetros na cidade de Leiria e passagem pelo Estádio Municipal, palco do Benfica-Sporting, Carlos Tiago foi o mais rápido, com o tempo de 33m06s. O atleta da Run Tejo - Prevent Sprain contou com a companhia dos colegas de equipa Miguel Rebelo e Filipe Rebelo no pódio.

Em femininos, o triunfo sorriu a Alexandra Oliveira, do Sport Club Marítimo, que necessitou de 39m21s. As atletas da Run Tejo - Prevent Sprain, Rita Rosa e Alexandra Portela, foram segunda e terceira classificadas, respetivamente.