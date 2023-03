Zé Pedro vence na "estreia" pela B SAD: "Acreditamos que é possível a permanência"

Sucessor de Paulo Mendes no comando técnico do emblema da II Liga orientou pela primeira vez a equipa, que venceu o Caldas, da Liga 3, em jogo de preparação

A B SAD venceu este sábado o Caldas, por 1-0, num jogo-treino disputado na Cova da Piedade. Fabrício marcou o único golo do encontro, que já contou no banco com Zé Pedro, substituto de Paulo Mendes no comando técnico dos lisboetas.

O treinador, 44 anos, mostra-se entusiasmado com o desafio. "Tenho conhecimento da realidade do clube e das suas condições. O objetivo passa por conseguir a permanência na II Liga. Sabemos que é uma meta extremamente difícil, mas acreditamos que, se nos unirmos, é possível alcançar", vincou Zé Pedro, que regressa a um emblema que representou como jogador e onde foi adjunto de Silas entre 2017 e 2019.