Xande Silva recorda a morte do pai, Quinzinho: "Tinha perdido a minha mãe poucos anos antes"

Extremo português aborda bom momento, partilha sonho de voltar para triunfar em Inglaterra, e fala da estreia com Rui Vitória em Guimarães e os dias em que foi aposta de Sérgio Conceição. E o desabafo sobre a perda do pai em 2019

Apesar da época estar a correr mal ao Dijon, que ocupa lugares de despromoção na Ligue 2, em França, Xande Silva, de 26 anos, tem feito por relançar a carreira, após campanhas de curta ação no futebol inglês, dividindo passagens pelos históricos West Ham e Nottingham Forest.

O extremo, que acabou formação no Vitória de Guimarães, por quem se estreou na 1ª Divisão com Rui Vitória, conquistando mais espaço ainda com Sérgio Conceição, recupera níveis de utilização apenas semelhantes ao que conseguiu nos gregos do Aris, num empréstimo de 20/21. Os 6 golos em 22 jogos provam a maior intencionalidade ganha pelo atacante em França.

"Sinto-me bem, muito confiante. Fazia muito tempo que não me sentia desejado, o clube depositou muita esperança em mim e isso acaba por refletir-se no campo!", considera o extremo, filho do malogrado Quinzinho, angolano e figura querida do FC Porto de Bobby Robson.

"Havendo a confiança do treinador, um jogador é como um pássaro livre, não tem medo de arriscar. Aumenta também a vontade de trabalhar e ajudar o clube. Está aqui uma combinação perfeita", acrescenta Xande Silva, que somou uma única aparição na Premier League entre os contratos que ostentou com West Ham e Nottingham Forest, tendo esse presente nos hammers e saboreando uma subida pelo mítico bicampeão europeu que, agora, regressou à elite do futebol inglês.

"Sou da opinião que jogar numa liga inglesa é sempre um sonho para qualquer jogador, é a melhor prova do mundo pelos jogadores de qualidade que tem. É uma oportunidade para estares ao lado de grandes jogadores, sendo certo que vais aprender coisas novas todos os dias! Vivi grandes experiências. Espero voltar um dia!, sublinhou Xande Silva. Não aceitando o coloquial Alexandre. Realizado está pelos progressos em França.

"É Xande! Com o passar do tempo vamos sempre melhorando as nossas características mas mais importante é este Xande mais maduro com vontade de evoluir todos os dias e mais humilde", disse, esperando voltar a trepar degraus e, quiçá, reconquistar posição na Liga Portuguesa.

"Como eu sempre digo em conversas o limite é o céu mas sempre com a consciência que as coisas não caem do céu! Vou continuar a dar o meu máximo em todos os momentos. Portugal é a minha casa e eu nunca irei tirar essa hipótese da minha cabeça. Mas sonho sonho é jogar e triunfar na Premier League", juntou, sem arrependimentos das apostas feitas.

"Podem em algum momento não ter sido as mais corretas mas serviram de aprendizagem", defende-se o jovem extremo, que chegou a ser internacional jovem, disputando um Europeu sub-19 e um Mundial sub-20. A passagem por Guimarães elevou as ambições. Tanto com Rui Vitória, estreia com 18 anos, como com Sérgio Conceição.

"São duas pessoas que me marcaram, dois grandes treinadores que têm deixado a sua marca por onde passam. Com o Sérgio ainda joguei vários jogos, foi uma experiência boa para mim, pois era novo e com o seu método de liderança ajudou-me a ter os pés bem assentes na terra. Tem a sua maneira de comandar os jogadores, era chato mas isso acaba por ser importante no futebol atual", admitiu Xande Silva, fazendo também, a custo, uma introspeção no que foi o impacto da morte repentina do pai em 2019. Quinzinho tinha apenas 45 anos.

"Foi um momento que mexeu muito comigo, tinha perdido a minha mãe poucos anos antes e, de repente, ouvir a notícia do meu pai não foi fácil, especialmente pela minha irmã que morava com ele. Vieram-me mil e uma coisas à cabeça, mas são coisas da vida, impossível de evitar. Mas que nos dão ainda mais força para continuar a batalhar no dia a dia. Tudo o que eu faço devo aos dois! Guardarei boas memórias e uma grande amizade que tínhamos. Ele era como um irmão mais velho. Quem nos viu juntos sabe disso", concluiu.