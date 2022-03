Win It On The Pitch: a iniciativa da Comissão Europeia que pretende proteger clubes e competições

Intenção passa por continuar a fazer do futebol e do desporto um espaço de abertura, de solidariedade, em que prevaleçam o mérito e as competições abertas

A possível chegada da Superliga Europeia criou a necessidade para que clubes e competições fossem mais protegidos e respeitados. Com esse mote, 'foi apresentada a iniciativa Win It On The Pitch' (Ganhar em campo), da Comissão Europeia, que pretende dar um valor de justiça ao desporto.

"É necessário reforçar a proteção deste modelo e dos seus princípios a nível da UE, a fim de evitar novas tentativas de secessão como o que sucedeu com a Superliga, bem como de proteger os nossos clubes, as nossas comunidades e as nossas competições contra uma prospeção empresarial e financeira hostil e irresponsável", pôde ler-se no site em que é apresentada esta iniciativa.

Leia também Seleção Gonçalo Inácio fica de fora dos convocados para o Portugal-Turquia Dos 24 disponíveis para este jogo - Pepe está infetado com covid-19 e Cancelo castigado -, foram todos chamados para jogo, exceto Gonçalo Inácio.

Com a ideia de valorizar o mérito desportivo, as subidas e as descidas de divisão e não qualquer lugar cativo de um certo número de equipas, a iniciativa pretende fazer respeitar os seguintes valores europeus:

"Proteger o modelo de futebol europeu; reconhecer o valor social do desporto na sociedade europeia; reconhecer as especificidades do desporto nas regras de concorrência da UE; reforçar a visão da UE, bem como a sua política a longo prazo, no que respeita ao futuro e à governação do desporto europeu."