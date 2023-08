William, a aventura na Colômbia e uma dica: "Se ele chegar a um FC Porto..."

"Amam o jogo e os seus ídolos", William, antigo jogador do Benfica, V. Guimarães e Nacional é hoje treinador do poderoso Atlético Nacional da Colômbia.

Foi figura em Portugal no Nacional, V. Guimarães e Benfica, central refinado que procurava ser mais subtil que impetuoso. William ficou marcado por Guimarães, onde viveu vários anos, tentou a carreira de técnico em Portugal no Valenciano e, após longa passagem pelo futebol de Gibraltar, é, nos dias de hoje, comandante do gigante colombiano Atlético Nacional, vencedor de duas Copas dos Libertadores, tendo como referências Pacho Maturana e Rene Higuita, que seguem a trabalhar no clube. Herdou o leme dos verdolagas, a partir da saída de Paulo Autuori, um mestre eterno para o antigo defesa.

"Sou um privilegiado por estar num clube assim, destacadamente o número 1 na Colômbia e com uma distância considerável ao nível de infraestruturas, um centro de treinos que deixa para trás muitos clubes europeus, e uma incrível legião de adeptos. Essa hinchada é o maior património", avalia William. "Depois temos dois senhores como conselheiros do clube, duas figuras míticas do futebol colombiano. Sou um afortunado por aprender de Higuita e Maturana todos os dias. Tê-los por perto é algo que marca a diferença. São fantásticos e contribuíram imenso para a história do Atlético Nacional", explica.

"Autuori é a referência da minha vida"

"Estou tentando escrever uma nova página do clube, na qual quero escrever o meu nome com letras grandes e bonitas, conquistar tudo aquilo que os adeptos anseiam e o clube merece. É um orgulho estar nesta família", frisa William, que antes de conversar connosco discutia o acesso aos quartos-de-final da Libertadores, vendo, porém, os argentinos do Racing superarem uma derrota de 4-2 na Colômbia com um triunfo, em casa, por 3-0. O trabalho do William tem sido bem apreciado com bons resultados internos, depois da partida de Autuori.

"Autuori é a principal referência da minha vida. Do Nacional ao Vitória. Casei-me em Guimarães e por lá fiz família. Hoje estou no clube mais importante da Colômbia e num dos mais importantes do continente sul-americano. Tudo isto graças a Paulo Autuori, ao que ele fez por mim. Tudo aconteceu muito rápido, ele abandonou e o clube precisava de tempo para encontrar um substituto. Foi-me pedido que assumisse a equipa durante alguns dias, que viraram semanas. Acho que foi algo pensado por ele, uma grande pessoa. Ele tem braços grandes para dar a mão às pessoas. E assim eu fui muito bem aceite pela direção. Estamos muito bem", resume.

"Já fomos campeões do Abertura e estamos em duas frentes, que são objetivos legítimos pela grandeza do clube. Não nos podemos esconder atrás dos resultados, a grandeza do clube obriga a ganhar, mesmo num processo de renovação e numa reestruturação financeira. Temos uma legião de adeptos que não podemos defraudar. Foi pena termos saído da Libertadores", confessa William Amaral, gabando a evolução do futebol cafetero.

"Temos excelentes treinadores na Colômbia, uma geração ótima de jogadores, as equipas praticam bom futebol, equipas competitivas e seis ou sete bons orçamentos. Há uma competição equilibrada, onde há muito talento intuitivo, falha, por vezes, a interpretação do jogo. No continente o Brasil tem esmagado pelo seu poder financeiro, escolhe os melhores jogadores, a Colômbia tem de fazer o seu caminho e continuar a crescer, multiplicando a qualidade dos seus praticantes", observa, realizado por terras colombianas.

"Temos uma hinchada incrível, estão por todo o país, por cidades e bairros. Amo a forma calorosa como se manifestam. Amam o jogo e os seus ídolos, abraçam tanto que até sufocam. São adeptos muito apaixonados que nos emocionam. Estou feliz em Medellín, na cidade e no clube. O Atlético está a proporcionar-me um grande momento na minha carreira e estou a desenvolver as minhas ideias", sublinha.

"Se o FC Porto o contrata, é uma grande contratação"

Tem 23 anos e duas épocas como homem incontestável da baliza do Atlético Nacional. Kevin Mier está às portas da seleção principal da Colômbia e já foi apontado aos dragões. "Kevin Mier é uma excelente pessoa, é exemplar, conta com larga trajetória em todas as seleções da Colômbia, desde os sub-15. Recebemos a informação do interesse do Tottenham, sabendo que existem outros interessados. Se o FC Porto o contratar é uma grande contratação", garante, somando mais uns louvores. "

"Será grande na Europa, será número 1. Merece pela qualidade que tem, o nosso campeonato já é curto para ele. Tenho a certeza que chegando num grande clube não vai dececionar e será logo reconhecido internacionalmente. É muito trabalhador e disciplinado, um rapaz de educação fantástica e um guarda-redes de grande envergadura. Sei que o sonho dele é estar na Europa, se conseguir chegar a um FC Porto, ou a um Tottenham, vão ficar muito bem servidos", rematou.