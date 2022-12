Vitória de Setúbal e Comércio e Indústria realizam dérbi solidário

A iniciativa serviu para a recolha de bens alimentares não perecíveis para a Cáritas de Setúbal.

O Vitória de Setúbal, nono classificado da Série B da Liga 3, e o Comércio e Indústria, terceiro colocado da I Divisão da Associação de Futebol de Setúbal, realizaram, esta sexta-feira, um jogo de cariz solidário.

No Estádio do Bonfim, os sadinos, agora orientados por Luís Loureiro, que sucedeu a Micael Sequeira no comando técnico, venceram por 2-0, com golos de Rodrigo Pereira e Pedro Pinto.

Para assistir à partida, cada espectador precisava, apenas, de contribuir com um ou mais alimentos não perecíveis. Os adeptos compareceram em bom número e, desta forma, participaram na doação à Cáritas de Setúbal, que apoia diretamente mães e crianças com dificuldades, idosos em situação de pobreza e pessoas sem abrigo.