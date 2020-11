"Vítor Oliveira era uma das personalidades mais carismáticas do futebol nacional"

Fernando Gomes e a FPF endereçaram nota de condolências

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), lamentou o falecimento de Vítor Oliveira este sábado, aos 67 anos.

"Foi com grande consternação que tomei conhecimento da morte completamente inesperada de Vítor Oliveira, uma das personalidades mais carismáticas do futebol nacional e uma pessoa com quem sempre tive uma relação de enorme respeito, admiração e afabilidade. Numa carreira longa e cheia de vitórias, foi sempre, pelo seu enorme caráter, cultura desportiva e exigência, uma referência de topo do futebol português", assinala o líder da FPF, em mensagem publicada no site do organismo.

"A sua ligação aos jogadores, colegas treinadores, staff, dirigentes e clubes por onde passou - mais de quatro décadas ao serviço de quase vinte emblemas - falam mais alto do que quaisquer palavras que aqui possa deixar. Sublinho apenas que Vítor Oliveira fará muita falta ao futebol nacional que, por sua vez, dele guardará sempre a imagem de um enorme vencedor. À família enlutada, nesta hora tão difícil, envio as minhas mais sentidas condolências", acrescenta Fernando Gomes.