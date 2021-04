Vítor Oliveira assegura futuro do ataque do Braga

Vítor Oliveira (ao centro) já atuou pela equipa principal do Braga

O promissor avançado do Braga fez um hat trick na vitória frente ao Marítimo (3-2), no jogo da primeira mão dos quartos de final.

Fechadas as contas do campeonato, é tempo de direcionar a atenção para a Taça Revelação, prova que arrancou esta semana. Jogada a primeira mão dos quartos de final, a análise inicial vai para o volumoso número de golos conseguidos: em quatro jogos foram marcados 14 golos, que tiveram vários protagonistas, com destaque para Vítor Oliveira, autor de um hat trick na vitória do Braga sobre o Marítimo (3-2).

O avançado, de 21 anos, está em excelente forma esta temporada e, prova disso, foi ter sido chamado por Carlos Carvalhal à equipa principal, pela qual já realizou dois jogos e apontou um golo (diante do Torreense, para a Taça de Portugal). Essa chamada aconteceu numa altura em que o avançado brilhava na equipa B, pela qual marcou nove golos em 11 jogos. Um registo impressionante que está a ser reforçado nos sub-23: participou nos último dois jogos e marcou quatro golos, três na Taça Revelação. O bom momento que vive deixa o avançado português satisfeito. "Tem sido um ano incrível e fico orgulhoso por conseguir ajudar a equipa com três golos. Esta época já ajudei a equipa B e a principal e isso deixa-me feliz, quero continuar a fazê-lo", partilhou o atleta em declarações ao Canal 11, deixando uma garantia: "Vamos jogar com tudo para conquistar a Taça Revelação".

O facto de já ter tido oportunidade de jogar na equipa principal do Braga é um motivo de orgulho para Vítor Oliveira. "O míster está sempre atento, sei que, logo que possa, vai dar-me outra oportunidade e a outros jogadores também. As oportunidades vão surgir, temos é de continuar a trabalhar", frisou o avançado.

Por falar de golos, outro jogador se destacou nesta primeira mão dos quartos de final: Pablo. O ponta de lança do Famalicão, 17 anos e filho de Pena, antigo avançado do FC Porto, foi uma das figuras da ronda ao bisar diante do Belenenses (2-1).