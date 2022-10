Villa Athletic Club: um sonho romântico é agora um drama com salários em atraso

Clube de Ponte de Sor, que tem Meyong como treinador e conta com Edinho, não paga ordenados, já teve falta de comparência e foi ao último jogo com 12 jogadores e equipamentos emprestados

Poderia ser uma história romântica com final feliz, mas após apenas quatro meses, o autodenominado "sonho impossível" já está a ser dramático. O locutor da Rádio Mega Hits Fábio Lopes, conhecido como "Conguito", fundou a 14 de junho de 2022 o Villa Athletic Club, que sediou em Ponte de Sor, de Portalegre, mas já houve uma falta de comparência, um jogo com apenas 12 jogadores na ficha, sem treinador e com equipamento emprestado, e mais grave, ordenados em atraso.

O clube surgiu com pompa e circunstância, com Meyong como treinador e jogadores com histórico noutros patamares, como Edinho ou André Carvalhas. E foi Edinho que denunciou os ordenados em atraso, sendo que esta terça-feira um grupo de jogadores tentou confrontar o presidente Fábio Lopes à porta do Grupo Renascença, onde trabalha.

Apesar de sediado em Ponte de Sor, e de ter casa emprestada para jogar, os treinos são realizados na região de Lisboa.

A época começou com falta de comparência no primeiro jogo (Taça Remax, contra o Gavionenses em casa emprestada, no Municipal de Ponte de Sor, pelo que foi aplicada derrota de 3-0). Já no último fim de semana, o Villa bateu O Elvas (2-0), com apenas 12 jogadores e sem treinador, com os jogadores a deslocarem-se em viatura própria (o treinador e o massagista ficaram na bancada, com o segundo a descer ao relvado numa situação caricata cada vez que um jogador precisava de assistência médica) e ainda com equipamentos emprestados pelo Grupo Desportivo Samora Correia.

"Como é possível fazeres o que estás a fazer a 24 jogadores. Jogadores recusaram ir para outros projetos, jovens que se despediram por venderes um sonho que não estava sustentado e aos jovens que deixaste em casa só com água fria e sem alimentação?", escreveu Edinho nas redes sociais, em mensagem dirigida ao presidente.

A Associação de Futebol de Portalegre vai esclarecer esta quarta-feira a situação do clube, em conferência de Imprensa.

A fundação do Villa, recorde-se, foi com as seguintes premisas: "Queremos mostrar que uma pessoa que nasça no Alentejo ou numa região mais despovoada do país não tem de migrar para outra zona para perseguir os seus sonhos. Essa é a ideia principal de fazer nascer o Villa".

Já Meyong, chegou ao Villa "através de um amigo, que conhece um amigo de um amigo". "Foi-me explicado o projeto e achei que tinha pernas para andar. Decidi aceitar e estamos a tentar construir uma equipa para subir ao Campeonato de Portugal no próximo ano", afirmou o ex-Braga e ex-V. Setúbal que chegou a ser o melhor marcador do campeonato português.