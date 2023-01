Vice-presidente da arbitragem comentou Santa Clara-Benfica: "Tenho medo é de outro artista..."

Comentário de António Gonçalves motivou críticas de antigo árbitro internacional.

Um comentário de António Gonçalves, vice-presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Associação de Futebol de Santarém (AF Santarém), numa notícia que dava conta da ausência de Rafa no onze do Benfica no jogo frente ao Santa Clara, a contar para a 17.ª jornada da Liga Bwin e que terminou com o triunfo das águias por 3-0, motivou duras críticas do antigo árbitro internacional Duarte Gomes, que entendeu as palavras como "claramente direcionadas ao árbitro da partida", Fábio Veríssimo.

"Tenho medo é de outro artista que está em campo", escrevera António Gonçalves numa notícia do diário desportivo "Record".

"Um vice-presidente do Conselho de Arbitragem não pode, nunca, sobre pretexto algum, ter este posicionamento em relação a árbitros, arbitragens ou outros temas que, da sua parte, exijam equidistância ética e profissional", afirmou Duarte Gomes, na sua página "Kickoff", no Facebook.

"Quem tem cargos relevantes no futebol - e em particular no setor da arbitragem - está "moralmente obrigado" a ponderar o que diz, como e onde diz", disse ainda Duarte Gomes.