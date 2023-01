Vice da arbitragem da AF Santarém: "Sou benfiquista. A minha crítica era dirigida a Draxler"

Draxler em ação no Santa Clara-Benfica

"Vice" do CA da AF Santarém, António Gonçalves, garante que não visou Fábio Veríssimo mas a utilização de Draxler.

António Gonçalves, vice-presidente da AF Santarém, viu-se envolvido numa polémica ao deixar um comentário numa notícia que dava conta da ausência de Rafa no onze do Benfica frente ao Santa Clara.

"Tenho medo é de outro artista que está em campo", escreveu, motivando as críticas de Duarte Gomes, antigo árbitro, na sua página "Kickoff", no Facebook. "Um vice-presidente do Conselho de Arbitragem não pode, nunca, sobre pretexto algum, ter este posicionamento em relação a árbitros, arbitragens ou outros temas que, da sua parte, exijam equidistância ética e profissional."