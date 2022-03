Vendas de jogadores com formação nas equipas B renderam 1 174 milhões

Estudo que será publicado pela Liga, a que O JOGO teve acesso, indica que as águias embolsaram 559 M€ com o talento do segundo escalão. Seleções nacionais também aproveitam.

Uma década de equipas B trouxe ao futebol português 1 174 milhões de euros, só em transferências. A conclusão está num estudo que será publicado em breve pela Liga, e a que O JOGO teve acesso. Este é o valor global que os jogadores formados nos conjuntos secundários renderam a Benfica, FC Porto, Sporting, V. Guimarães, Braga e Marítimo. Foi em 2012/13 que os bês entraram na II Liga, mas só águias e dragões é que por lá se mantêm, e de forma ininterrupta. Aliás, os portistas foram campeões em 2015/16.

Os cofres da Segunda Circular foram os que mais recheados ficaram à custa do talento proveniente dos bês. No Benfica entraram 559 milhões de euros, com João Félix, vendido por 126 M€ ao Atlético Madrid (Espanha), no verão de 2019, a desequilibrar a balança, mas houve mais nomes na equação, como João Cancelo, Nélson Semedo, Lindelof, André Gomes, Renato Sanches, Bernardo Silva... No Sporting, foram faturados 200 milhões, sendo a maior venda a de João Mário, que custou 40 M€ ao Inter (Itália), o mesmo valor que o Wolverhampton (Inglaterra) pagou por Fábio Silva, então no FC Porto, que, com atletas formados na equipa secundária, embolsou 183 M€. O Braga consegue aparecer nesta lista com uma soma relevante, de 167 M€, 31 dos quais resultantes da venda de Trincão ao Barcelona (Espanha). O V. Guimarães fez 61 M€, entre os quais está a maior venda da história do clube, a de Tapsoba (18 M€) ao Bayer Leverkusen (Alemanha); já o Marítimo amealhou quatro milhões.

Dinheiro à parte, as seleções nacionais também têm lucrado com as incubadoras dos bês. No último Europeu, 15 dos 23 convocados de Fernando Santos tinham passado por lá: André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Dalot, Gonçalo Guedes, João Félix, Moutinho, Palhinha, José Fonte, Nélson Semedo, Pepe, Rafa Silva, Renato Sanches, Rúben Dias e Sérgio Oliveira. No Europeu de sub-21, o peso ainda é maior, com 21 em 27 convocados nestas condições, e desses Diogo Costa, Dalot, Trincão, Gedson e Rafael Leão já são internacionais A.



Treinadores: de Castro aos campeões Lage e Amorim

São 41 os treinadores que neste ciclo de dez anos passaram pelas equipas B. Luís Castro é o que tem mais jogos (150) e o que guiou o FC Porto ao título. Segue-se Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores, (134), numa lista que também tem nomes como os campeões nacionais Bruno Lage e Rúben Amorim.