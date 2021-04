Vasco Costa: "Sinto-me envergonhado por ter feito parte deste dia"

Treinador dos sub-23 do Estoril acha que a sua equipa até fez "um jogo fraquinho" diante do Leixões

Vasco Costa, treinador da equipa de sub-23 do Estoril, começou por fazer referência à confusão com que terminou o jogo em que o seu conjunto se sagrou campeão nacional.

"Sinto-me envergonhado por ter feito parte deste dia. Isto não é nada. Não sei como é que as coisas chegam a este ponto. Nós só queríamos jogar futebol. Futebolisticamente falando fizemos um jogo muito fraquinho para aquilo que costumámos fazer".

Análise ao jogo

"O facto de termos ficado a jogar contra dez tão cedo, alterou completamente a dinâmica do Leixões e nós começámos a ter mais bola, mais espaço e começámos a falhar e estivemos algo intranquilos no jogo. No entanto, fomos sempre a equipa que procurou, sabíamos que o Leixões ia estar na expectativa, acabou por ser um jogo dividido, mesmo com nove não houve grandes diferenças, porque o Leixões é isto: tem muita alma, muita entrega. Isto que aconteceu [na parte final] não é por esta razão que andamos no futebol. Esta competição é importantíssima para a formação destes jovens, é uma oportunidade para todos".

Conquista do título

"Vou sentir o verdadeiro título no dia em que vir estes jovens serem aposta no Estoril, na I Liga, na II Liga, no estrangeiro, merecem oportunidades. A Liga Revelação é pouco para a qualidade que eles têm. Fizemos uma grande primeira fase, tínhamos Benfica e Sporting e ficámos em primeiro lugar, apresentámos sempre muita qualidade, resolvemos os jogos com uma identidade muito própria e na segunda fase mantivemos. Esta conquista é merecida por eles e por esta instituição e é ímpar em Portugal".