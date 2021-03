Varzim e a polémica da camisola poveira: "Podem pintar e dizer o que quiserem"

No final do Académico de Viseu-Varzim (0-1), da 26ª jornada da Liga SABSEG, o treinador da equipa varzinista surgiu na sala de imprensa com uma camisola poveira vestida.

No dia em que se soube que o Estado Português, através do Ministério da Cultura, pretende acionar meios judiciais para combater a "apropriação abusiva" da camisola poveira, por parte de uma estilista norte-americana Tory Burch, o Varzim juntou-se aos que fizeram questão, esta semana, de deixar bem claro, quais as origens de tal peça de roupa.

No final do Académico de Viseu-Varzim (0-1), da 26ª jornada da Liga SABSEG, o treinador da equipa varzinista surgiu na sala de imprensa com uma camisola poveira vestida. Questionado sobre a opção, António Barbosa disse: "São as nossas raízes, é a raiz do nosso povo. Esta camisola foi feita cá, podem pintar e dizer o que quiserem, mas é o que é. É nosso, portanto tinha de a vestir".