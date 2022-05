"Vamos assegurar que, no final das carreiras, os jogadores não estarão falidos"

ICM Stellar Sports, gigante mundial em agenciamento de jogadores, abre delegação em Portugal.

Uma das maiores empresas mundiais de agenciamento de futebolistas, a ICM Stellar Sports, inaugurou esta segunda-feira uma delegação em Portugal, com o objetivo de "valorizar" a carreira dos jogadores nacionais, focando-se, sobretudo, em jovens talentos.

A empresa multinacional, que tem cerca de 400 jogadores em carteira, entre os quais Gareth Bale, Maxi Gómez, Jack Grealish, Eduardo Camavinga e Luke Shaw, já agencia mais de quatro dezenas de atletas portugueses, nomeadamente o internacional José Fonte (Lille) e o seu irmão Rui (Estoril), ou os jovens Bernardo Vital (Estoril), Tiago Gouveia (Benfica) e Vasco Sousa (FC Porto).

"Já tínhamos representantes em Portugal há alguns anos, mas como estamos a crescer ano após ano, achamos que com este escritório os nossos jogadores no país serão ainda melhores cuidados. Estamos aqui para ficar e queremos continuar a ganhar a confiança de mais atletas", disse Jonathan Barnett, "chairman" executivo da empresa.

O inglês, de 72 anos, que é reconhecido como um dos maiores empresários do mundo do futebol, considerou "fundamental" para a estratégia da empresa ter um espaço físico em Portugal "um país com tanta tradição no desporto bons jogadores, sobretudo jovens".

"Não queremos estar presentes apenas durante os contratos. Vamos cuidar do bem-estar dos atletas, a todos níveis, sobretudo com os mais jovens. Vamos assegurarmo-nos que, no final das carreiras, quando eles se retirarem, que o façam com segurança, e não falidos, sem terem alcançado nada", partilhou.

A liderar o ramo português da ICM Stellar, que globalmente tem uma carteira de jogadores avaliada 1.430 milhões de euros, estará Clemente Araújo, que frisou que a abertura destas instalações da empresa, na cidade do Porto, "atesta a importância que é dada ao mercado nacional".

"Toda a gente sabe que Portugal é um país exportador de talentos no futebol, a ICM Stellar quer estar bem posicionada neste mercado. A estratégia é reinar no setor a nível global, e nosso país é uma peça importante", partilhou o empresário português.

Clemente Araújo irá liderar uma equipa de nove pessoas, em áreas como análise, comunicação, psicologia e nutricionismo, colocando o foco no "acompanhamento e valorização de jovens jogadores.

"Já temos mais de 40 jogadores em Portugal, sobretudo na vertente de formação, com uma média de idade 19 anos. Não só é nos grandes clubes que há qualidade, estamos atentos a todos, porque há oportunidades em todo lado", concluiu o responsável.