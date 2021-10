V. Setúbal "lamenta e repudia" desacatos que "desprestigiam o desporto nacional"

Através de comunicado, o V. Setúbal reagiu aos confrontos ocorridos no jogo entre a equipa B sadina e o Olímpico do Montijo.

O Vitória de Setúbal "lamenta e repudia" os desacatos verificados, no domingo, no final do jogo entre o Olímpico do Montijo e a equipa B dos sadinos, referente à primeira divisão da AF Setúbal. Em comunicado, os vitorianos referem que as cenas de violência "desprestigiam o desporto nacional e em nada correspondem à forma de estar que o Vitória sempre demonstrou".

"A bem do desporto e da verdade, disponibiliza-se o Vitória FC para colaborar na aferição de tudo quanto se passou nos momentos seguintes ao final do encontro", acrescenta o clube.

Os incidentes verificaram-se no campo da Liberdade, no Montijo, cidade em que os dois clubes se defrontaram em partida da sexta jornada da 1.ª Divisão distrital da Associação de Futebol de Setúbal, que terminou com uma igualdade (0-0).

Em vídeos que surgiram este domingo são audíveis e visíveis vários disparos para o ar efetuados pelos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) - informação que foi confirmada pela Direção Nacional que remete para esta segunda-feira mais detalhes sobre o sucedido em comunicado - para pôr cobro às agressões que se verificavam entre jogadores e alguns adeptos, que tinham invadindo o campo.

A PSP já abriu um inquérito disciplinar para apurar se os disparos de arma de fogo para o ar cumpriram a legislação e regulamentação interna.