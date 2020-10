TVI diz que processo colocado pela Sport TV tem a ver com jogos do Euro'2020

A Sport TV reclama o pagamento de sete milhões de euros

O processo que a Sport TV colocou à TVI diz respeito ao memorando de entendimento sobre direitos de transmissão dos jogos de futebol do Euro'2020, disse esta sexta-feira à Lusa fonte oficial do canal da Media Capital.

A Sport TV entrou com um processo judicial contra a TVI, do grupo Media Capital, onde reclama o pagamento de sete milhões de euros, de acordo com informação disponibilizada no portal Citius.

Questionada sobre o tema, fonte oficial da TVI disse que, em janeiro deste ano, a estação de Queluz "estabeleceu um memorando de entendimento com a Sport TV para os direitos de transmissão dos jogos do 'UEFA EURO 2020'".

No entanto, "o contexto, como é do conhecimento geral, alterou-se de forma significativa por causa da pandemia de covid-19 e o evento desportivo em questão acabou por não se concretizar", acrescentou.

"Tendo em conta esta alteração anormal das circunstâncias e uma vez que os jogos não seriam realizados nem transmitidos dentro do período previsto, ou seja, no ano de 2020, entendeu a TVI que não estavam reunidas as condições para que fosse cumprido o memorando de entendimento", explicou fonte oficial.

"Existindo um processo contencioso, a TVI apresentará os seus argumentos em sede própria e no momento oportuno", rematou.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Sport TV escusou-se a fazer comentários.

O Euro2020 estava previsto arrancar em junho em várias cidades europeias, mas foi adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19.