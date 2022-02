TVI: Bruno Paixão suspeito de receber milhares de euros do "saco azul" do Benfica

Contactado pela estação de televisão, o ex-árbitro admitiu ter recebido dinheiro da Best for Business, do empresário José Bernardes - que já é arguido no processo Saco Azul -, mas por "um serviço de controlo de qualidade"

As perícias financeiras realizadas pela Polícia Judiciária (PJ) e pelo Ministério Público à empresa informática, que terá servido de saco azul ao Benfica - pela forma como recebeu 1,9 milhões de euros do clube por serviços de consultoria fictícios - detetaram pagamentos de milhares de euros ao árbitro Bruno Paixão. Segundo a notícia avançada esta segunda-feira pela TVI, "os indícios no processo são de corrupção desportiva".

Contactado pela estação de televisão, o ex-árbitro admitiu ter recebido dinheiro da Best for Business, do empresário José Bernardes - que já é arguido no processo Saco Azul -, mas por "um serviço de controlo de qualidade". Acrescentando tratar-se de uma coincidência o facto de ter trabalhado para José Bernardes durante épocas em que era árbitro nas ligas profissionais de Portugal. "Conheço José Bernardes, e, aqui há uns anos, durante alguns meses, tentei implementar um sistema de controlo de qualidade, o ISO 9001, na empresa Best for Business."

A TVI acrescenta que esta informação foi incorporada noutra investigação ao Benfica por corrupção desportiva, que nasceu do chamado Caso dos e-mails", que vieram a público, em 2017.