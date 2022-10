Tribunal condena Luís Filipe Vieira a pagar 7,5 milhões de euros ao Novo Banco

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica

De acordo com o Correio da Manhã, o ex-presidente do Benfica foi condenado a pagar uma dívida do Grupo Promovalor superior a 7,5 milhões de euros.

O Tribunal Cível de Lisboa condenou Luís Filipe Vieira a pagar uma dívida do Grupo Promovalor ao Novo Banco superior a 7,5 milhões de euros, adianta, esta sexta-feira, o jornal Correio da Manhã.

A dívida referida remonta a 2017, de acordo com a publicação, com uma livrança que Luís Filipe Vieira e a mulher terão assinado para conseguir juros dos créditos que o Novo Banco obteve do antigo BES. Terá ainda sido acionada uma cláusula que permitia ao banco exigir a dívida a todo o tempo.

O Correio da Manhã escreve ainda que o ex-presidente do Benfica recorreu da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa, alegando que o prazo para o pagamento da dívida termina apenas no final de 2032.