Tribunais colidem e afetam sanções no futebol profissional

Já por duas vezes o TAD contrariou decisões do Tribunal Central Administrativo do Sul em processos de providências cautelares.

A mais recente decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) em aceitar um recurso do Sporting revelou, além do modo de operar no sentido de protelar sanções disciplinares no futebol profissional, uma certa conflitualidade face aos acórdãos do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que decidiu por duas vezes, em menos de um mês, ao contrário da instância da justiça comum em processos de providência cautelar.