Três clubes falharam demonstração do cumprimento salarial

Liga anunciou dados sobre obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de setembro, outubro e novembro.

A Liga Portugal informou esta terça-feira que 31 Sociedades Desportivas - duas das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de setembro, outubro e novembro.

Em cumprimento do previsto no n.º 5 do artigo 78.º - A do Regulamento de Competições da Liga Portugal, o comunicado divulgado no site oficial da Liga adianta que "foram notificados o Boavista FC, o Santa Clara e a Académica, para, no prazo de 15 dias, fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses".

Fonte da SAD do Boavista garantiu a O JOGO que "a situação vai ficar resolvida dentro de poucos dias e está relacionada com questões burocráticas provocadas pelas alterações que estão a decorrer na SAD".