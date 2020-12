Três clubes notificados a demonstrar cumprimento salarial

31 Sociedades Desportivas da I e II Liga demonstraram ter as suas situações regularizaras

A Liga Portugal anunciou esta sexta-feira à noite que três dos 34 clubes que competem nos campeonatos profissionais em 2020/21 vivem atualmente um cenário de salários em atraso.

Belenenses SAD, Académico de Viseu e Académica, refere o organismo, têm até 31 de dezembro para demonstrarem o cumprimento salarial dos meses de setembro a novembro de 2020.

Comunicado na íntegra

A Liga Portugal informa que 31 Sociedades Desportivas - duas das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar, até 15 de dezembro, a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores, referentes aos meses de setembro a novembro. Este cumprimento é um facto de realce e de enaltecer, apesar do momento complicado que a economia mundial atravessa, com a pandemia.

As 31 Sociedades Desportivas que demonstraram ter as suas situações regularizaras são: Boavista FC, CD Tondela, CD Nacional, FC Famalicão, FC P. Ferreira, FC Porto, Gil Vicente FC, Marítimo M., Moreirense FC, Portimonense, Rio Ave FC, Santa Clara, SL Benfica, SC Braga, Sporting CP, SC Farense, Vitória SC, Casa Pia AC, CD C. Piedade, CD Mafra, CD Feirense, Estoril Praia, FC Arouca, FC Penafiel, FC Vizela, GD Chaves, Leixões SC, SC Covilhã, UD Oliveirense, Vilafranquense e Varzim SC.

Em cumprimento do previsto no art.º 78 - A. º do Regulamento de Competições da Liga Portugal, foram notificadas Belenenses SAD, Ac. Viseu e A. Académica para até 31 de dezembro fazerem a demonstração do cumprimento salarial dos meses de setembro a novembro de 2020.