Treinador e adjunto: dois homens sós contra o mundo

Nas últimas semanas, os adjuntos saíram do quase anonimato para tomarem o palco, por castigo dos chefes de equipa ou para se assumirem como técnicos principais. A relação dos homens do banco é feita de lealdade e competência, dizem, compatível com o longo caminho para trocar de pele e ver nascer um líder

No clássico que encerrou 2021, quando Fábio Vieira marcou o primeiro golo ao Benfica, Sérgio Conceição não festejou. Ao lado dele, Vítor Bruno também não. Chocaram as mãos, num gesto de cumplicidade da dupla que, vista de longe, aparenta equilíbrio entre o caráter explosivo do chefe de equipa e a sobriedade do adjunto, esporadicamente exposta pelas obrigações mediáticas.

Um foi futebolista de elite, com uma brevíssima passagem como adjunto no Standard Liège (Bélgica); o outro, filho de treinador, destacou-se quando se licenciou com média de 18 valores na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. O melhor aluno do curso começou como adjunto do pai, Vítor Manuel; cruzou-se com Sérgio Conceição em 2011 e estão juntos desde então.