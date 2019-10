Treinador do Benfica espera "grande jogo" em dérbi feminino com o Sporting

Os eternos rivais preparam-se para o primeiro dérbi feminino oficial.

O treinador da equipa de futebol feminino do Benfica, Luís Andrade, disse que espera um "grande jogo" no sábado frente ao Sporting, no primeiro dérbi oficial entre os dois clubes, para o campeonato nacional.

"Estou convencido de que vai ser um grande jogo (...). São duas equipas que gostam de jogar à bola. Têm uma identidade igual", disse o treinador encarnado na conferência de imprensa em que perspetivou a partida da quarta jornada, no sábado, no Estádio da Luz (17h00).

Os eternos rivais preparam-se para o primeiro dérbi feminino oficial, numa época em que o Benfica se estreia na Liga principal e o Sporting cumpre a quarta temporada, tendo na 'bagagem' dois títulos de campeão, em 2016/17 e 2017/18.

Antes da entrada em cena das águias, que surgiram no futebol feminino na segunda divisão, a supremacia dividia-se entre Sporting de Braga (campeão em 2018/19) e Sporting, embora as 'águias' tenham vencido a Taça de Portugal na última época.

Em 2019/20, após três jornadas, a liderança é partilhada por Benfica e Sporting, ambos com nove pontos, enquanto o Sporting de Braga segue atrás, depois de ter perdido na primeira jornada, na visita às 'leoas'.

Em relação ao dérbi lisboeta, Andrade desvalorizou a ideia de que será nos jogos entre estas três equipas que se decidirá o título, à semelhança do que aconteceu nas anteriores épocas, com o campeão a sair da equipa que se superiorizava nos confrontos entre Sporting e Braga.

"Não podemos pensar que é uma luta a três. Olhamos jogo a jogo, cada campeonato tem a sua história. [Três equipas a lutarem pelo título?] Não podemos passar essa mensagem às nossas atletas", frisou Luís Andrade, admitindo, porém, uma importância acrescida nestes jogos.

O dérbi, que será o primeiro oficial no futebol feminino, acontece depois de um jogo de solidariedade na época passada, em março, em que o Sporting venceu o Benfica por 1-0, num estádio do Restelo que viu ser batido em Portugal o recorde de espetadores no setor feminino, com mais de 15.000 pessoas nas bancadas.

Luís Andrade não espera semelhanças em relação a esse encontro, lembrando desde logo que as duas equipas "mudaram de treinadores": Andrade substituiu João Marques e Susana Cova assumiu o lugar de Nuno Cristóvão.

O discurso de hoje do treinador das 'águias' apontou para o triunfo no dérbi, com o técnico a dizer que a sua equipa "está preparada" para não falhar e surpreender um Sporting que qualificou de bem organizado, com um plantel no qual figuram nove habituais internacionais lusas.

O jogo, da quarta jornada do campeonato, tem início marcado para as 17:00 de sábado, no Estádio da Luz, naquele que será também o primeiro jogo oficial da equipa feminina no recinto principal do clube, onde só jogaram um jogo de apresentação, na época de estreia.