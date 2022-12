Treinador detido por suspeitas de abuso sexual de menino de 13 anos no Porto

Treinador orientava uma equipa das camadas jovens de um clube do Porto.

Um treinador de futebol, de 19 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de de abuso sexual de um menino, de 13 anos, entre julho e setembro deste ano, no Porto.

O técnico orientava uma equipa das camadas jovens de um clube da associação desportiva da cidade nortenha.

Segundo comunicado divulgado esta sexta-feira pela PJ, a vítima praticava desporto naquela associação, "ocorrendo os abusos no contexto da relação de proximidade existente". "Os abusos foram recentemente sinalizados, após a deteção, por familiares próximos da vítima, um menor, atualmente com 13 anos de idade, de mensagens comprometedoras de natureza íntima, trocadas através das redes sociais", lê-se na nota da PJ.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo sido suspenso do exercício da atividade profissional, obrigado a não permanecer na área de residência da vítima, a apresentar-se três vezes por semana no posto policial da área de residência e proibido de contactar com a vítima.