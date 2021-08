"Tivemos bastantes adversidades ao longo do torneio, mas não serve de desculpa"

Mário Narciso, selecionador português de futebol de praia lamenta "adversidades" durante o Mundial de futebol de praia, do qual Portugal foi afastado esta terça-feira.

O selecionador português de futebol de praia, Mário Narciso, lamentou esta terça-feira as "adversidades" durante o Campeonato do Mundo e que culminaram na eliminação na fase de grupos, após uma derrota por 7-6 com o Uruguai.

"Tivemos bastantes adversidades ao longo do torneio. Jogadores castigados, jogadores lesionados com alguma gravidade, mas isso não serve de desculpa. Para a próxima faremos melhor", afirmou o técnico, em declarações divulgadas no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Mário Narciso recusou "falar em azar" na partida com os uruguaios, mas referiu que Portugal enfrentou "muitas contrariedades" no duelo da terceira e última jornada do Grupo D.

"Penso que o jogo dá a volta num momento em que ganhávamos por dois golos. O árbitro não viu - estou convencido que não viu, porque, se tivesse visto, tinha marcado - uma grande penalidade contra o Uruguai, que provavelmente nos daria o terceiro golo de vantagem, e no contra-ataque eles fazem golo. De qualquer forma, parece-me que o Uruguai foi um justo vencedor", observou.

Portugal, detentor do troféu, foi hoje eliminado do Mundial de futebol de praia, ao perder com o Uruguai, por 7-6, na última jornada do Grupo D do torneio, que se está a disputar em Moscovo.

Léo Martins foi a grande figura do encontro, ao apontar cinco golos, e Von fez o outro tento luso, com Nicólas Bella (2), Luis Quinta (3), Andrés Laens e Alejandro Guerrero a marcarem para os uruguaios.

O Senegal venceu o Grupo D, com seis pontos, os mesmos de Uruguai, que também se qualifica para os quartos de final, com Portugal e Omã a terminarem com três e a serem afastados.