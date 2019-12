"Tirar o Foz do Campo da Ervilha seria como separar gémeos"

FC Foz continua à espera do alargamento do Campo da Ervilha

A Direção tem um projeto que não consegue implementar e vem procurando a colaboração da Câmara Municipal do Porto. A equipa sénior do clube joga há anos em casa alugada.

Nunca a expressão "andar com a casa às costas" foi tão apropriada como acontece com o FC Foz, porque há já várias décadas que a equipa se vê obrigada a jogar em campos alugados.

Ter recinto próprio já foi sonhado várias vezes, de olhos fechados, primeiro, com eles bem abertos, depois. O projeto foi desenhado, entregue na Câmara Municipal do Porto (CMP), analisado, ponderado e discutido em vários pelouros, e dado a conhecer a vários presidentes da autarquia: Nuno Cardoso, Rui Rio e até Rui Moreira... e nada. Só promessas, muitas e de sobra.

O FC Foz e os seus dirigentes vêm pregando no deserto há décadas, lutando para que o Campo da Ervilha consiga reunir as condições necessárias para ganhar as medidas regulamentares de um campo de futebol, de modo a que as suas equipas possam evoluir num espaço próprio. "Nos últimos anos fomo-nos reunindo com os vereadores do Urbanismo, do Desporto e, depois de termos sido eleitos, já nos fomos reunir com a dr.ª Catarina Araújo, vereadora do Desporto, César Navio, administrador da Porto Lazer, e com Pedro Baganha, vereador do Urbanismo, para os sensibilizar para o problema. Precisamos da Câmara Municipal do Porto para nos ajudar a criar condições para a prática do desporto nas nossas instalações, porque temos muita gente a procurar o Foz e não temos como dar respostas", explicou Eduardo Moreira, empresário e gestor, eleito recentemente presidente do clube.

Dura há décadas a luta dos dirigentes do FC Foz para que o campo do clube possa ser alargado para as medidas convencionais

O problema do Campo da Ervilha é que se encontra cercado por terrenos privados e edifícios que têm tornado difícil arranjar o espaço necessário para crescer. No atual Plano Diretor Municipal (PDM), todo aquele espaço é considerado zona verde e, portanto, não contempla a possibilidade de novas construções a prazo. Mas a expectativa de que o PDM mude tem levado os proprietários dos terrenos a esperar, porque o valor do metro quadrado naquela zona é dos mais elevados da cidade. "O investimento no nosso projeto ronda os 3 a 3,5 milhões de euros, mas precisamos que a CMP nos ajude a resolver os problemas dos terrenos privados", insiste Eduardo Moreira.

"Pretendemos ampliar o campo de futebol para as medidas oficiais e construir um minicomplexo, com um pequeno estádio, balneários e um pavilhão para recuperarmos a prática do futsal, que já foi uma modalidade forte no clube", descreveu. Enquanto isso, o projeto do FC Foz não sai das gavetas dos gabinetes da Câmara Municipal do Porto, e nem a possibilidade de o ver seguir a reboque de uma avenida nova prevista para aquela zona promete acelerar o processo. "É uma obra que está inserida numa unidade operativa de planeamento e gestão, que contempla a construção de uma avenida que, segundo está previsto, sairá da Praça do Império para ligar à Avenida da Boavista", explicou o presidente do clube.

"Tirar o Foz dali seria como separar gémeos"

Jorge Costa tem algumas dificuldades para separar as emoções do problema que afeta o FC Foz e, como tal, de ver o clube manter-se onde está. "É difícil mexer no Campo da Ervilha. Tirar o Foz dali seria como separar gémeos à nascença. Para quem tem carinho pelo Foz, é um crime mudar dali, daqueles espaços característicos", declarou a O JOGO. "É fundamental que estes clubes se mantenham no sítio onde estão. Há coisas que não podemos esquecer, nem fazer de conta. Estamos a falar da Foz, do Campo da Ervilha. Sou dali, nasci a dois passos do campo, fazia o caminho de casa até ao campo a pé, passava pelos campos... Hoje é um sítio de luxo e, mesmo correndo o risco de estar a ser injusto, o Campo do Ervilha deve ter uma valor patrimonial enorme e deve ser muito apetecível, quer o campo quer a envolvente. O Foz não vai ter tarefa fácil, mas daí a sair dali... Não vejo outro sítio onde se pudesse construir esse complexo. Sair da Foz, então...", acrescentou.

Jorge Costa deu os primeiros passos na formação do clube antes de ir para o FC Porto

Desde 2016/17, o treinador Álvaro Madureira tem conseguido verdadeiros milagres, subindo sucessivamente o FC Foz da I Divisão Distrital à Divisão de Honra e à Divisão de Elite, onde ocupa a segunda posição. "É preciso muita paixão para trabalhar nas condições em que lá se trabalha e que obrigam a andar com a casa às costas. Curiosamente, o Foz até tem dinamismo e projetos, ao contrário de outros. Tenho um carinho enorme por aquele clube, porque a minha família é dali. Falo com paixão, mas faço um apelo, dentro daquilo que são as minhas possibilidades, para ajudarem o Foz a melhorar as suas condições", comentou.

Para o antigo internacional, é fundamental que a câmara assuma as suas responsabilidades neste processo: "É muita a responsabilidade da Câmara Municipal do Porto na criação de espaços para os nossos jovens praticarem desporto, e não falo só de futebol. Tem obrigação de criar infraestruturas para que os jovens possam praticar desporto com condições e largar os videojogos e os telefones."