Tiago Pinto: "Os jogadores portugueses, ou que jogam em Portugal, continuam na moda"

Redação com Lusa

Tiago Pinto diz que "futebol português continua ser uma das principais montras"

O diretor desportivo da Roma, Tiago Pinto, disse que "o futebol português continua a ser uma das principais montras do futebol europeu", à margem da conferência Thinking Football, evento organizado pela Liga de clubes.

O dirigente referiu que, "mais uma vez no mercado passado, ficou demonstrado que os jogadores portugueses, ou que jogam em Portugal, continuam na moda, porque saem muitos jogadores que vão para clubes grandes e afirmam-se, como aconteceu com o Darwin ou o Vitinha e o próprio Fábio Vieira".

"O futebol português continua a ser uma das principais montras do futebol europeu e isto também é da competência dos clubes, da Federação e da Liga", afirmou.

Questionado sobre as principais dificuldades que encontrou para impor as ideias na Roma, Tiago Pinto salientou o papel do treinador José Mourinho nesse processo.

"Quando o clube foi comprado foi dentro de uma realidade difícil, pois estávamos dentro de um grupo de equipas sob as regras do fair play financeiro da UEFA. Por isso nos últimos dois anos o que temos feito é reestruturar", disse.

Essa reestruturação obrigou a que tivessem "de reduzir bastante a massa salarial e ao mesmo tempo melhorar a qualidade da equipa".

"Apostámos muito na formação e para isso tem sido fundamental o papel do Mourinho e não preciso de dizer mais nada acerca disso", salientou.

Tiago Pinto garantiu ainda que Cristiano Ronaldo nunca foi hipótese para reforçar a Roma, apesar dos rumores, dizendo que estarem sempre a falar de mercado em Itália o "aborrece um bocadinho".

"É todos os dias a falar, aqui em Portugal estamos melhor porque só falamos quando o mercado abre, mas a verdade é que isso nunca foi hipótese. Nunca teve fundamento nenhum, mas em Itália fala-se todos os dias em três jogadores diferentes, é normal porque nós somos portugueses e ele português, mas isso, repito, nunca teve fundamento", frisou.

O FC Porto e Sporting de Braga vão defrontar equipas italianas nas competições europeias, com os dragões a jogarem com o Inter na Liga dos Campeões e os bracarenses a Fiorentina na Liga Conferência Europa.

"Ao FC Porto e ao Sérgio Conceição não posso dar conselhos nenhuns, porque se a minha memória não me falha o Sérgio Conceição eliminou sempre as equipas italianas, por isso ele é que tem de me dar conselhos", referiu.

Sobre a Fiorentina, Tiago Pinto considera que "é uma equipa forte, que está a ter mais dificuldades este ano pelo facto de jogar sempre à quinta-feira na Europa e ao domingo no campeonato".

"Não é fácil jogar de três em três dias e num campeonato tão competitivo como é o italiano. Nesse aspeto é um bocadinho diferente do que em Portugal porque há mais riscos de se perder pontos com as equipas de baixo da tabela. Em Itália, sente-se mais este impacto de jogar na Europa e é verdadeiramente difícil. A Fiorentina tem passado essas dificuldades, mas acho que nos dois casos, quer o Sporting de Braga quer o FC Porto, terão as suas possibilidades de passar a eliminatória", finalizou.