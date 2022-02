Thinking Football apresenta mais quatro oradores, todos eles internacionais

Andy O"Sullivan, Chester King, Sally Taplin e Thiago Scuro são os mais recentes nomes que vão marcar presença no evento

O Thinking Football Summit 2022 continua a anunciar convidados. Nesta quinta-feira, ficaram-se a conhecer mais quatro nomes, todos ligados à indústria do futebol: Andy O"Sullivan, Chester King, Sally Taplin e Thiago Scuro.

Andy O"Sullivan, Venue Director do Tottenham Hotspur, está em Londres desde 2012 e foi responsável por "dinamizar todo o conceito de fan experience".

Chester King é CEO e coproprietário da International Group of Companies. Ajudou a desenvolver "cursos específicos de eSports (BTEC) em várias escolas e universidades".

Sally Taplin, da direção do Lewes FC, de Inglaterra, um clube "que possui um orçamento equitativamente distribuído pelas suas equipas de futebol feminino e masculino", tem sido uma personalidade importante no futebol feminino.

Thiago Scuro é o Diretor de Futebol do Red Bull Bragantino desde 2017, altura em que "assumiu o cargo com o objetivo de colocar o clube na elite do futebol brasileiro, de forma sustentável e financeiramente viável".

O Thinking Football Summit está marcado para novembro de 2022, entre os dias 18 e 20, na Super Bock Arena, no Porto.