The Guardian escolhe melhores do ano: CR7 fora do top-50, Benfica e FC Porto no top-100

Otamendi eleito o 100º melhor do ano, Taremi o 78º. Cristiano Ronaldo nomeado como o 51º melhor de 2022. Rúben Dias, Ederson, Luis Díaz, Éder Militão, Darwin e Gabriel Barbosa, que passaram por Benfica e FC Porto, também presentes

Um pouco mais tarde do que é habitual, o jornal The Guardian escolheu os 100 melhores futebolistas do ano. Em 2022, um jogador do Benfica e outro do FC Porto entraram na lista restrita.

Nico Otamendi, campeão do Mundo pela Argentina, foi eleito o 100º melhor, enquanto Mehdi Taremi, campeão nacional pelo FC Porto, ficou no 78º lugar.

Cristiano Ronaldo, habitualmente presente nos primeiros lugares, não entrou no top-50, sequer, terminando no 51º melhor de 2022.

Rúben Dias (44º), Ederson (54º), Luis Díaz (59º), Éder Militão (67º), Darwin (82º) e Gabriel Barbosa (99º), que passaram por Benfica e FC Porto, não conseguiram entrar nos 50 melhores, mas aparecem na primeira tranche da lista.