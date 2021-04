Declarações de José Faria, treinador da equipa sub-23 do Leixões, após a derrota (2-0) frente ao Estoril, que ditou o título para a equipa canarinha.

O título perdido: "Queria dar os parabéns ao Estoril pelo título. Estiveram presentes dois históricos do futebol nacional. Quero recordar algumas pessoas que o Leixões faz em novembro 114 anos, tem uma rica história e hoje apresentou-se com uma vontade enorme de ser campeão, apesar de termos jogado com sete atletas com idade de júnior e oito atletas seniores de primeiro ano. Tenho um orgulho tremendo nos meus jogadores."

O jogo: "Enquanto estivemos 11 para 11 fomos superiores; quando esteve 10 para 11 também estivemos mais perto do golo e não é fácil ver um título fugir-nos pelas mãos por intermédio de terceiros. São jovens, são o futuro do futebol nacional e infelizmente não nos foi permitido alcançar o nosso objetivo. Tenho um balneário inteiro de lágrimas nos olhos. É lamentável? É. Se os condeno? Não. Vivo o futebol de forma intensa e o futebol tem de ter esta emoção, estes jogadores representam gentes de trabalho, gentes que não levam desaforo para casa. Merecíamos outros intervenientes à altura dos jogadores do Leixões e do Estoril."

Confusão no final: "Tudo o que aconteceu não tem só a ver com esse lance [da primeira expulsão], tem a ver com uma dualidade de critérios. Hoje vou dormir de consciência tranquila e com a sensação de dever cumprido. Tenho um orgulho enorme nos meus miúdos e no símbolo que representamos. Estou a começar e até pode acabar a minha carreira amanhã, mas tenho um orgulho enorme por ter treinado um clube como o Leixões".