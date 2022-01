"Temos à volta de 100/120 processos por época; entre 1 de março e 31 de maio de 2021, tivemos 95"

Um número anormal de processos levou o presidente da Comissão de Instrutores da Liga Portugal a definir prioridades. Há atrasos, reconhece, mas o objetivo foi atingido. Fernando Torrão explicou a O JOGO a acumulação do trabalho e a especificidade dos procedimentos a que a Justiça não pode fugir

A Comissão de Instrutores (CI) já não mora numa espécie de bunker na sede da Liga, mas continua a viver à margem das polémicas "esporádicas" para que é arrastada. Suspensão dos treinadores de FC Porto e Benfica em cima dos clássicos destapou um atraso na instrução de processos relativamente simples. Declarações de Conceição e Jesus a criticar arbitragem foram sancionadas dez meses depois. Fernando Torrão, 55 anos, professor de Direito Penal que há mais de dois anos lidera a CI, desmonta a acumulação de trabalho e desvaloriza o ruído: "A justiça é cega à oportunidade da decisão."

Já se arrependeu de ter vindo para a Comissão de Instrutores?

-Não, não me arrependi. Na academia, estou ligado ao Direito Penal. Vim para um cargo em que, apesar de ser, formalmente, do Direito Administrativo, estamos no domínio do Direito Sancionatório e as regras que o regem são muito similares às do Direito Penal, portanto, sinto-me confortável nestas funções.