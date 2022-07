Televisão é a bancada mais procurada: está a ser difícil tirar os adeptos do sofá

Encher as bancadas é tarefa cada vez mais difícil e muitos adeptos confessam acompanhar só via televisão

Um estudo do IPAM acerca da forma como os adeptos interagem com os clubes de futebol aponta a televisão como a bancada mais procurada. Inquérito online a 1169 indivíduos contraria a ideia de que no coração dos adeptos só há lugar para um clube: 58 por cento garante haver espaço para mais. A influência da família pesa na escolha.

"Gostas mais do pai ou da mãe?" Quem tem esta pergunta como a mais desconfortável da infância, seguramente, não cresceu numa daquelas famílias em que levar a criança a proclamar que determinado clube é o maior é um desafio coletivo a raiar a obsessão.