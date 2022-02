TAD anula eleições para a Associação de Futebol de Viana do Castelo

Advogado que interpôs a ação, após a impugnação do ato eleitoral pelo Neves Futebol Clube e o Desportivo de Monção, disse que o acórdão, de segunda-feira, com 37 páginas invoca "dois motivos" julgar "totalmente procedente" aquele recurso

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou as eleições para a Associação de Futebol de Viana do Castelo, em junho de 2021, que elegeram Jorge Sárria, da lista A, considerando vencedor António Amaral, da lista B, foi hoje divulgado.

Em declarações hoje à agência Lusa, o advogado que interpôs a ação, após a impugnação do ato eleitoral pelo Neves Futebol Clube e o Desportivo de Monção, ambos no distrito de Viana do Castelo, disse que o acórdão, de segunda-feira, com 37 páginas invoca "dois motivos" julgar "totalmente procedente" aquele recurso.

Segundo Isaque Afonso, que foi hoje notificado da decisão do TAS as "deficiências" encontradas na lista A "não eram sanáveis" e, por esse motivo, anulou as eleições.

A lista encabeçada por Jorge Sárria "não deveria ter sido admitida como candidata ao ato eleitoral" por não apresentar "o número mínimo de subscrições de associados e por excesso de mandatos consecutivos" de Jorge Sárria.

Jorge Sárria está na Associação de Futebol de Viana do Castelo (AFVC), há 22 anos, 20 dos quais como presidente.

O advogado adiantou que a lista visada dispõe de 15 dias para recorrer para o Tribunal Central Administrativo do Sul, sendo que após esse período, Jorge Sárria tem de abandonar o cargo de presidente da AFVC e António Amaral, da lista agora declarada vencedora, poderá tomar posse.

António Amaral, que encabeça a lista agora declarada vencedora disse que findo o prazo de 15 dias, espera tomar posse, de "forma pacífica", do cargo de presidente daquele organismo.

Acrescentou que irá assumir o cargo de "forma construtiva" por defender a necessidade de "unir e engrandecer" a AFVC.

"Dar uma visão diferente da associação, de todos e com todos. Uma das grandes lutas nos últimos mandatos foi fazer entender às pessoas que a associação é dos clubes e não manda nos clubes. A associação tem de estar de acordo com a vontade dos clubes", sustentou.

António Amaral disse ter recebido a notícia da decisão judicial de forma "serena" por entender, "desde a primeira hora" que a lista opositora "não reunia condições necessárias para se apresentar a sufrágio".

"O que mais me chocou foi que a mesma mesa da assembleia geral que tinha excluído a proposta de um outro candidato, Rui Fernandes, por não reunir a documentação necessária, foi a mesma que aceitou a candidatura de Jorge Sárria que também não reunia condições para avançar", disse António Amaral.

Nas eleições para os órgãos sociais da Associação de Futebol de Viana do Castelo, a lista A contou 139 votos, contra 127 da lista B.