Taremi eleito o melhor jogador da Liga Bwin

Posto nos píncaros da Europa do futebol pela produtividade ao longo de 2022, em que deixou a marca em 50 golos, o iraniano foi coroado pelos milhares que participaram na eleição de O JOGO.

Taremi viveu um glorioso ano de 2022 e começa o de 2023 com a distinção dos leitores de O JOGO como o melhor jogador do campeonato português. O avançado do FC Porto, cujas estatísticas fizeram dele o segundo mais influente da Europa durante os últimos 12 meses, ligado a 50 golos entre os marcados e os que ofereceu, viu um outro número traduzir a sua importância dentro de campo e não só, por simbolizar o reconhecimento dos adeptos: os 80,2% de preferências que recebeu nesta eleição realizada através do nosso site tornaram-no o mais votado de todos quantos foram a escrutínio.

E, por isso, merecedor do prémio que o nosso jornal lhe entregou e cuja reportagem pode ler na edição de 1 de janeiro d' O JOGO.